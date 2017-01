Four Quebec Tory MPs to endorse Andrew Scheer for leader

(Alain Rayes, Pierre Paul-Hus, Luc Berthold and Sylvie Boucher) À moins d’une semaine du premier débat en français dans la course à la direction du Parti conservateur, le candidat Andrew Scheer frappe un grand coup en obtenant l’appui de quatre députés conservateurs du Québec, damant ainsi le pion au candidat Maxime Bernier dans sa province natale pour le moment.